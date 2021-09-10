16+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

Россия и Турция осуществят рейсы с гуманитарной помощью в Кабул

10:48, 13 сентября 2021
Россия и Турция осуществят рейсы с гуманитарной помощью в Кабул Фото: Saifurahman Safi/XinHua/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Россия и Турция в ближайшие дни осуществят рейсы в Кабул с гуманитарной помощью, сообщает представитель движения «Талибан». 

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео