Россия и Турция осуществят рейсы с гуманитарной помощью в Кабул

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В кабульском аэропорту приземлился первый коммерческий международный авиарейс после вывода Вооружённых сил США и прихода к власти сторонников движения «Талибан» (запрещено в РФ), сообщает Agence France-Presse. Как известно, воздушное судно принадлежит авиакомпании Pakistan International Airlines.

Как рассказали в издании, всего на борту находилось 10 человек. Утверждается, что, «по всей видимости, членов экипажа было больше, чем пассажиров». 16 августа «Талибан» окончательно захватил весь Афганистан, за исключением...