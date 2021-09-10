Скрыть меню
Рубрики
Медиа
Архив
Последнее мнение
Все мнения
Михаил Щипанов
Читайте нас в Google Новости
Россия и Турция в ближайшие дни осуществят рейсы в Кабул с гуманитарной помощью, сообщает представитель движения «Талибан».
Добавить наши новости в избранные источники
Яндекс.Дзен
Facebook
Twitter
ВКонтакте
Одноклассники
Telegram
YouTube
В кабульском аэропорту приземлился первый коммерческий международный авиарейс после вывода Вооружённых сил США и прихода к власти сторонников движения «Талибан» (запрещено в РФ), сообщает Agence France-Presse. Как известно, воздушное судно принадлежит авиакомпании Pakistan International Airlines.
Как рассказали в издании, всего на борту находилось 10 человек. Утверждается, что, «по всей видимости, членов экипажа было больше, чем пассажиров».
16 августа «Талибан» окончательно захватил весь Афганистан, за исключением...
Россия и Турция осуществят рейсы с гуманитарной помощью в Кабул