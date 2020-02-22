С 2011 года в Сирии продолжается гражданская война. К настоящему времени Дамаску удалось взять под контроль большую часть страны, за исключением провинции Идлиб. Между официальными властями и силами оппозиции последнее время действовало шаткое перемирие, которое периодически нарушали все стороны.
В январе 2020 года сирийская армия при поддержке Кремля начала наступление на позиции экстремистов. Турция отправила на помощь последним свои силы. Между Москвой и Анкарой прошли переговоры. Однако дипломатические усилия успехом не увенчались.
19 февраля Эрдоган заявил, что в случае проведения Дамаском военной операции Анкара применит всю боевую мощь. 20 февраля сирийская армия отчиталась, что ей удалось отразить нападение формирований оппозиции на юго-востоке Идлиба. Они уничтожили 250 боевиков.
Ранее верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди заявил о почти миллионе сирийцев, уезжающих из Идлиба. Однако российские военные назвали эту информацию фейком, писал NEWS.ru.