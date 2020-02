Прекращение огня необходимо во избежание гуманитарной катастрофы и «неконтролируемой эскалации», объясняет он. Гутерриш также уверен, что кризис в Сирии «наносит ужасный урон мирному населению».

The crisis in northwest Syria is taking a terrible toll on civilians.



Hundreds have been killed. Young children are freezing to death.



This man-made humanitarian nightmare for the long-suffering people of Syria must stop.



It must stop now.