https://static.news.ru/photo/d9679bee-5548-11ea-95e2-fa163e074e61_660.jpg Антониу Гутерриш Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал как можно скорее прекратить военные столкновения в Идлибе. Ситуация на севере страны обострилась в январе 2020 года.

Прекращение огня необходимо во избежание гуманитарной катастрофы и «неконтролируемой эскалации», объясняет он. Гутерриш также уверен, что кризис в Сирии «наносит ужасный урон мирному населению».

Сотни были убиты. Маленькие дети замерзают до смерти. Этот гуманитарный кошмар для многострадального народа Сирии должен прекратиться, — написал Гутерриш в Twitter.

The crisis in northwest Syria is taking a terrible toll on civilians.



Hundreds have been killed. Young children are freezing to death.



This man-made humanitarian nightmare for the long-suffering people of Syria must stop.



It must stop now. https://t.co/qIMzCHwvSj pic.twitter.com/j2mrCFCSYF — AntÃ³nio Guterres (@antonioguterres) February 21, 2020

С 2011 года в Сирии продолжается гражданская война. К настоящему времени Дамаску удалось взять под контроль большую часть страны, за исключением провинции Идлиб. Между официальными властями и силами оппозиции последнее время действовало шаткое перемирие, которое периодически нарушали все стороны.

В январе 2020 года сирийская армия при поддержке Кремля начала наступление на позиции экстремистов. Турция отправила на помощь последним свои силы. Между Москвой и Анкарой прошли переговоры. Однако дипломатические усилия успехом не увенчались.

19 февраля Эрдоган заявил, что в случае проведения Дамаском военной операции Анкара применит всю боевую мощь. 20 февраля сирийская армия отчиталась, что ей удалось отразить нападение формирований оппозиции на юго-востоке Идлиба. Они уничтожили 250 боевиков.

Ранее верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди заявил о почти миллионе сирийцев, уезжающих из Идлиба. Однако российские военные назвали эту информацию фейком, писал NEWS.ru.