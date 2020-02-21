https://static.news.ru/photo/ab88f58c-5490-11ea-be22-fa163e074e61_660.jpg Фото: Juma Mohammed/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российские военные опровергли информацию о сотнях тысяч сирийский беженцев, пытающихся покинуть провинцию Идлиб из-за боёв правительственных войск с вооружённой оппозицией в этом районе.

Никаких верифицируемых фото/видео материалов, любых иных свидетельств, подтверждающих заявления о перемещении к сирийско-турецкой границе якобы около миллиона беженцев из зоны деэскалации «Идлиб» не существует, — заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Сергей Журавлёв, слова которого приводит ТАСС.

Кроме того, Россия призывает Турцию обеспечить выход мирных жителей из Идлиба. Журавлёв отметил, что террористы в этом районе, прикрываясь местными жителями, блокируют выход сирийских граждан через организованные российским Центром по примирению и Сирией гуманитарные коридоры к пунктам пропуска «Эль- Хадер» (провинция Алеппо), «Абу-эд-Духур» (Идлиб) и «Хабит» (Хама).

20 февраля данные о толпах покидающих дома людей привёл верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди. Он призвал Турцию и другие соседние с Сирией страны расширить приём сирийцев в связи с эскалацией боевых действий.

С 2011 года в Сирии продолжается гражданская война. Москва поддерживает официальные власти Сирии, а Анкара — оппозицию. К настоящему времени Дамаску удалось взять под контроль большую часть страны, за исключением провинции Идлиб. Между официальными властями и силами оппозиции действовало шаткое перемирие, которое периодически нарушали все стороны.

В январе 2020 года сирийская армия при поддержке Кремля начала наступление на позиции экстремистов. Турция отправила на помощь последним свои силы. В январе–феврале прошло несколько переговоров между Москвой и Анкарой. Однако дипломатические усилия успехом не увенчались.

19 февраля Эрдоган заявил, что в случае проведения Дамаском военной операции Анкара применит всю боевую мощь. 20 февраля сирийская армия отчиталась, что ей удалось отразить нападение формирований оппозиции на юго-востоке Идлиба. Они уничтожили 250 боевиков, писал NEWS.ru.