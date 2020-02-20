https://static.news.ru/photo/e56aa912-5427-11ea-ba97-fa163e074e61_660.jpg Фото: Juma Muhammad/Keystone Press Agency/GlobalLookPress

Сирийские военные при поддержке Сил национальной обороны ликвидировали более 250 боевиков во время отражения атаки бандформирований около города Нейраб в провинции Идлиб. Нападения были отражены на на линии фронта Нейраб — Саракиб. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на местный телеканал «Аль-Хадас».

Отмечается, что по некоторым сообщениям, атаки оппозиции поддерживали турецкие военные. Телекомпания «Аль-Джазира» сообщает, что спецназ Турции при поддержке танков приняли участие в наступлении.

Ранее NEWS.ru сообщал о том, что канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и президент России Владимир Путин обсудили ситуацию в Сирии во время телефонного разговора. Немецкий и французский лидеры настаивали на прекращении военных действий в Сирии и четырёхсторонней встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В свою очередь, Владимир Путин заявил о необходимости нейтрализовать террористическую угрозу и урегулированию сирийского кризиса. Президент России подчеркнул важность сохранения суверенитета Сирии при любых обстоятельствах.