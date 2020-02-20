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Турция рассматривает возможность использования воздушного пространства Сирии. Однако для этого необходимо договориться с Россией. С таким заявлением выступил турецкий министр национальной обороны Хулуси Акар.

Переговоры об использовании воздушного пространства для Идлиба продолжаются. Трудность может быть преодолена, если Россия не будет препятствовать, — отметил министр. По его словам, Россия «не полностью удовлетворяет запросы Турции на...