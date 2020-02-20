Российский президент Владимир Путин провёл телефонные переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и французским лидером Эммануэлем Макроном. Он заявил о необходимости нейтрализовать террористическую угрозу в Сирии.
Особое внимание уделено вопросам урегулирования сирийского кризиса в контексте резко обострившейся обстановки в Идлибе в результате агрессивных действий боевиков, — заявил Путин.
Также он отметил важность соблюдения принципов суверенитета Сирии при любых обстоятельствах.
NEWS.ru писал ранее, что в ходе телефонных переговоров Макрон и Меркель настояли на четырёхсторонней встрече с Эрдоганом.
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