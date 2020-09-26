Генсек ООН призвал Баку и Ереван прекратить конфликт в Нагорном Карабахе

https://static.news.ru/photo/f610e8a0-0109-11eb-975d-fa163e074e61_660.jpg Антониу Гутерриш Фото: Wang Yingtonglian/UNPhoto/Eskind/Global Look Press

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал Азербайджан и Армению прекратить бои, снизить напряжённость и вернуться к конструктивным переговорам. Об этом говорится в комментарии официального представителя Генсека Стефана Дюжаррика.

В сообщении говорится, что глава ООН «обеспокоен возобновлением боевых действий» вдоль по линии соприкосновения в зоне нагорно-карабахского конфликта. Гуттереш «осуждает применение силы и сожалеет о гибели людей».

По словам Дюжаррика, Генсек ООН намерен связаться с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а также провести переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, чтобы обсудить последнюю эскалацию в зоне Нагорного Карабаха, говорится в сообщении на сайте генерального секретаря ООН.

В свою очередь, Генсек ООН заявил о своей полной поддержке Минской группы ОБСЕ и настоятельно призвал стороны работать в тесном контакте с ними.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану, но выступает за дальнейшие переговоры и против попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии, писал NEWS.ru.