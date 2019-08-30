https://static.news.ru/photo/c0d806ac-cbcf-11e9-92ec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sally Hayden/Global Look Press

Самолёт генсека ООН Антониу Гутерриша приземлился в аэропорту города Гома Демократической Республики Конго (ДРК). Воздушная гавань находится на востоке страны, где располагается эпицентр нынешней вспышки болезни, вызванной вирусом Эбола.

По словам официального представителя делегации ООН Матиаса Гиллмана, 31 августа генсек большую часть времени проведёт в Гоме в близлежащих районах. Там организована работа нескольких медцентров по борьбе с вирусом.

Цель моей поездки — выразить солидарность с жертвами, их семьями, конголезским народом и теми, кто мужественно борется с искоренением этой эпидемии, — написал Гутерриш накануне прибытия в ДРК.

Население Гомы превышает миллион человек. Летом там были зафиксированы четыре случая заболевания.

В воскресенье генсек нанесёт визит в провинцию Северное Киву, а также в города Бени и Мангина, где проживает наибольшее число инфицированных. Там он планирует встретиться с сотрудниками местных врачебных центров

Гиллман добавил, что 2 сентября Гутерриш встретится с президентом республики Феликсом Чисекеди, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что очередной случай смерти от вируса Эбола подтвердили власти ДРК. Всего за последнее время жертвами эпидемии в стране стали 1803 человека.