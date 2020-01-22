Генеральный секретарь Организации Объединённых наций Антониу Гутерриш перечислил основные угрозы современного мира.
По его мнению, наибольшую опасность представляют геополитическая напряженность, климатические изменения, глобальное недоверие и злоупотребление новыми технологиями,
Наш мир приближается к точке невозврата. Я вижу четырех «всадников» — четыре надвигающиеся угрозы, которые представляют опасность для прогресса и всего потенциала XXI века, — заявил Гутерриш.
Каждый из них может привести к непоправимым потерям на нашей планете. Однако Гутерриш подчеркнул, что есть и «признаки надежды». Так, он считает успехом предотвращение целого ряда вооружённых конфликтов. В частности, в Демократической Республике Конго, на Мадагаскаре, в Мали, на Мальдивских острова.
Ранее Гутерриш заявил о желании поддерживать реформы в Ливане. Об этом сообщал NEWS.ru.
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