https://static.news.ru/photo/0e2d164a-3d40-11ea-b661-fa163e074e61_660.jpg Антониу Гутерриш Фото: Axel Schmidt/dpa/Global Look Press

Генеральный секретарь Организации Объединённых наций Антониу Гутерриш перечислил основные угрозы современного мира.

По его мнению, наибольшую опасность представляют геополитическая напряженность, климатические изменения, глобальное недоверие и злоупотребление новыми технологиями, передаёт ТАСС.

Наш мир приближается к точке невозврата. Я вижу четырех «всадников» — четыре надвигающиеся угрозы, которые представляют опасность для прогресса и всего потенциала XXI века, — заявил Гутерриш.

Каждый из них может привести к непоправимым потерям на нашей планете. Однако Гутерриш подчеркнул, что есть и «признаки надежды». Так, он считает успехом предотвращение целого ряда вооружённых конфликтов. В частности, в Демократической Республике Конго, на Мадагаскаре, в Мали, на Мальдивских острова.

Ранее Гутерриш заявил о желании поддерживать реформы в Ливане. Об этом сообщал NEWS.ru.