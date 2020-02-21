https://static.news.ru/photo/959ea4ce-54a4-11ea-8c6e-fa163e074e61_660.jpg Йенс Столтенберг Фото: NATO North Atlantic Treaty Organization/flickr.com

Новые российские ракеты меняют ситуацию с безопасностью в Европе. В связи с этим НАТО обязана отреагировать. С таким заявлением выступил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Наши меры по сдерживанию должны оставаться достойными доверия, и это означает, что нам придется реагировать на новую реальность, — сказал генсек в интервью Der Spiegel.

По его словам, российские ракеты «чрезвычайно опасны», что повышает риск недопонимания между сторонами.

Как ранее писал NEWS.ru, глава МИД РФ Сергей Лавров посетовал на «лукавость» Альянса в заявлениях о готовности к диалогу с Москвой. В понимании НАТО диалог с Россией выражается в претензиях «прежде всего по Украине». Он также напомнил, что Альянс сам прекратил сотрудничество с российской стороной по многим направлениям, в том числе и по борьбе с терроризмом в Афганистане и других регионах