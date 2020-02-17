https://static.news.ru/photo/a336d69e-5196-11ea-8b42-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Критерий, по которому можно проверить здоровье «головы» Североатлантического альянса, указал глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его мнению, индикатором адекватности НАТО должна стать готовность или неготовность к диалогу с Россией. При этом Лавров напомнил, что к расширению сотрудничества с Москвой призывал и президент Франции Эммануэль Макрон на Мюнхенской конференции.

Как пояснил Лавров, о том, как сильно «больна или здорова голова Альянса» можно будет судить по его реакции на призыв французского лидера, передаёт РБК.

Хотелось бы, чтобы мысли Макрона, которые он уже не в первый раз высказывает, всё-таки проникли в голову НАТО. Это даст возможность понять, насколько эта голова на самом деле здорова или больна, — отметил глава МИД РФ.

Лавров также посетовал на «лукавость» Альянса в заявлениях о готовности к диалогу с Москвой. В понимании НАТО диалог с Россией выражается в претензиях «прежде всего по Украине». Глава МИД РФ также напомнил, что Альянс сам прекратил сотрудничество с российской стороной по многим направлениям, в том числе и по борьбе с терроризмом в Афганистане и других регионах.

Как писал NEWS.ru, ранее Лавров заявил, что в выступлении президента Франции Эммануэля Макрона на Мюнхенской конференции прозвучали прагматизм и настрой на диалог с Россией.