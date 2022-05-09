Газета Global Times уличила президента США Джо Байдена во лжи о России

Президент США Джо Байден / Фото Yuri Gripas - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США обманывает население своей страны, обвиняя Россию в назревающем экономическом кризисе в Соединённых Штатах, пишет обозреватель китайской газеты Global Times Вэнь Шен. По его мнению, американцы уже чувствуют обман, по причине чего рейтинг Байдена опустился до 40%. Он также отмечает высокую инфляцию в США, из-за которой в стране повысили процентную ставку, что привело к сильному падению американского фондового рынка.

На прошлой неделе фондовый рынок рухнул после того, как Федеральная резервная система повысила процентные ставки <...> для сдерживания инфляции. Будет ли Байден и впредь обвинять Россию в крахе фондового рынка и инфляции? Давайте подождём и посмотрим, — пишет китайский журналист.

4 мая Федеральная резервная система (ФРС) США повысила базовую процентную ставку до уровня 0,75–1% годовых. Столь значительное повышение — на 50 базисных пунктов — произошло впервые с мая 2000 года.

Ранее стало известно, что экономика США вступит в рецессию в следующем году на фоне вынужденного повышения ставок ФРС. Уровень инфляции в США достиг невиданных ранее 7,5% и ФРС будет вынуждена повысить ставку рефинансирования на 0,5% на каждом из трёх следующих заседаний.

Кроме того, к концу следующего года Федрезерв сократит объём активов почти на $2 трлн с текущих $8,9 трлн, что эквивалентно ещё нескольким повышениям ставки на 0,25%.