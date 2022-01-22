Глава делегации РФ в Вене назвал невозможным отключение России от SWIFT

Руководитель делегации РФ на переговорах в Вене Константин Гаврилов в эфире YouTube-канала «Изолента live» заявил, что угрозы Запада отключить Россию от международной банковской системы расчётов SWIFT несерьёзны. По его словам, таким образом Москву пытаются напугать, однако подобные меры против страны, богатой нефтью и газом, приняты не будут.

Об этом речи не идёт. Это невозможно просто, де-факто. Отключить Россию, с нефтью, с газом, со всеми делами? Да они смеются, — сказал он.

Такое намерение Запада Гаврилов сравнил с животным, которое ест кактус и колется, но всё равно продолжает его есть.

В ФРГ не одобрили идею отключения России от SWIFT. Фридрих Мерц, председатель Христианско-демократического союза, сравнил данную инициативу с «атомной бомбой для рынка капиталов, а также товаров и услуг», добавив, что это навредит как России, так и Германии.

Такой же позиции придерживается премьер Баварии Маркус Зёдер, который заявил, что отключение России от этой системы способно нанести экономический ущерб самой Германии, в принципе так же, как и отказ от газопровода «Северный поток — 2». По мнению Зёдера, Россия — не враг Европы.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что отключение РФ от системы SWIFT не выгодно никому, а в случае если это и произойдёт, Европа будет вынуждена отказаться от российских товаров. Намерение Запада прокомментировал и глава ВТБ Андрей Костин, заявив, что подобный шаг является маловероятной, но очень серьёзной мерой. Банкир не думает, что до этого дойдёт.