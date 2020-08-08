ФРГ предоставит Ливану €20 млн для устранения последствий взрыва

https://static.news.ru/photo/39c5a908-da51-11ea-9267-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава МИД ФРГ Хайко Маас сообщил, что немецкое правительство предоставит Ливану €20 млн в качестве гуманитарной помощи для устранения последствий взрыва в порту Бейрута.

Я очень рад, что могу сегодня пообещать дополнительные €20 млн, — рассказал политик во время международной донорской видеоконференции по Ливану.

Ранее Маас говорил о том, что ливанские власти получат €10 млн, однако позже сумму решили увеличить. По его словам, жители Бейрута нуждаются в помощи.

Кроме того, глава немецкого внешнеполитического ведомства отметил, что нынешняя видеоконференция «является важным сигналом, в первую очередь для тех, кого непосредственно затронула беда».

ЧП случилось вечером 4 августа. В порту взорвались 2700 тонн аммиачной селитры. Она была конфискована в 2014 году с судна Rhosus, которое сделало в Бейруте техническую остановку. Моряки, работавшие на корабле, утверждали, что его владельцем был уроженец Хабаровска Игорь Гречушкин, проживающий на Кипре. Детонация селитры могла произойти при проведении сварочных работ. Завершить расследование причин катастрофы власти Ливана намерены в течение пяти дней. В рамках расследования многих сотрудников порта уже поместили под домашний арест.

Ранее МЧС России сообщило об успешной посадке двух самолётов с гуманитарной помощью в Бейруте. Приземление произошло между 20:00 и 22:00 5 августа по московскому времени. Самолёты доставили оперативную группу и специалистов из отряда «Центроспас» для ликвидации последствий взрыва. Российская сторона намерена направить пять бортов в рамках помощи Ливану, писал NEWS.ru.