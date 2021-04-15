Французы раскритиковали Байдена и Меркель за обвинения России в агрессии

https://static.news.ru/photo/2a7573e8-9e00-11eb-948d-96000091f725_660.jpg Ангела Меркель Фото: Andreas Gora/Keystone Press Agency/Global Look Press

Читатели французской газеты Le Figaro подвергли критике американского лидера Джо Байдена, а также канцлера Германии Ангелу Меркель, которые обвинили Россию в создании напряжённости на границе с Украиной из-за наращивания войск.

Россия вовсе не враг. Я чувствую себя в большей безопасности, имея в союзниках русских, а не США, — написал один из читателей газеты.

Другой подчеркнул, что Россия имеет право самостоятельно решать, как перемещать войска по своей территории. Он напомнил, что войска, о которых все говорят, не только дислоцированы в России, но и находятся в 130 километрах от границы Украины. Ещё один читатель предложил российским военным провести учения на побережьях Нью-Йорка, Флориды, Лос-Анджелеса или в Ла-Манше.

[Президент Франции Эммануэль] Макрон и Байден не находят ничего умнее, как проводить учения в Чёрном море, — отметил комментатор.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российские военные учения носят плановый характер и происходящее не стоит интерпретировать, как форму проявления агрессии. По её словам, НАТО своими действиями нагнетает обстановку вокруг Украины. Так, США и Альянс обвиняют Россию в военных приготовлениях, чтобы под этим предлогом активнее наращивать собственные силы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что обеспокоенность ряда государства о перемещении российских войск рядом с украинской границей являются безосновательными. Он также подчеркнул, что процесс деэскалации на территории Украины может произойти только в результате отказа Вооружённых сил Украины от провокационных действий. Об этом писал NEWS.ru.