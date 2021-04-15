МИД: военные учения возле украинской границы не направлены на агрессию

https://static.news.ru/photo/d3dac0f0-9df1-11eb-a4bb-96000091f725_660.jpg Фото: mil/vk.com

Российские военные учения носят плановый характер. Происходящее не стоит интерпретировать как форму проявления агрессии. Об этом в разговоре с журналистами в связи с обострением ситуации на территории Донбасса сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

10 апреля расследовательская группа Conflict Intelligence Team сообщила, что российские войска сконцентрировались в Воронежской области, в 250 км от подконтрольной Киеву части Луганской области. На этой территории военные разбили полевой лагерь. Затем аналогичные сведения обнародовал журналист The New York Times Кристиан Триберт, который обнаружил спутниковые снимки с места дислокации военных.

Появление указанных данных вызвало волнение во многих государствах. Как сказала Захарова, уже длительное время российские дипломаты призывают зарубежных партнёров не искажать действительность и не интерпретировать плановые мероприятия в качестве проявления агрессии. Дипломат подчеркнула, что учения проходят на территории РФ.

Масштабы этих мероприятий не превышают показателей прошлых лет и выглядят гораздо скромнее учений Вооруженных сил Украины и стран НАТО, — цитирует Захарову РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, обеспокоенность ряда государств, в том числе США, относительно перемещений российских войск рядом с украинской границей является безосновательной. Так в среду, 14 апреля, в разговоре с журналистами заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.