МИД РФ: провокации НАТО нагнетают обстановку вокруг Украины

https://static.news.ru/photo/5384f532-9ded-11eb-9bc6-96000091f725_660.jpg Фото: USNavy/facebook.com

В МИД РФ заявили, что НАТО своими провокационными действиями только нагнетает обстановку вокруг Украины. Как уточнила официальный представитель ведомства Мария Захарова, США и Альянс обвиняют Россию в военных приготовлениях на границе с Украиной, чтобы под этим предлогом активнее наращивать собственные силы. Её слова приводит РИА Новости.

Эти пропагандистские атаки свидетельствуют о том, что по большому счёту тем самым Альянс и его страны-члены хотят реабилитировать <...> повышение интенсивности своих собственных военных мероприятий как на украинской территории, так и вблизи неё, — сказала она.

Захарова напомнила, что и само НАТО не прочь устраивать провокации. Так, на территории Украины на 2021 год запланировано уже семь манёвров под эгидой Альянса.

Ранее NEWS.ru писал, что союзники Соединённых Штатов по НАТО поддержали «меры реагирования» Белого дома на деятельность России, которая названа «дестабилизирующей».