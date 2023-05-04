Француз с разгона протаранил шлагбаум на границе Польши, желая попасть в РФ Гражданин Франции протаранил шлагбаум на границе с Россией

Фото: strazgraniczna.pl

Шлагбаум на границе Польши и России

Гражданин Франции на авто протаранил шлагбаум на границе Польши и России, сообщает погранслужба европейской республики. По данным ведомства, у мужчины не было документов для пересечения границы и он не придумал ничего лучше, чем взять тараном ограждение. Нарушитель был задержан.

По данным польской погранслужбы, инцидент произошел 2 мая на контрольно-пропускном пункте в Гжехотках. Пограничники не выпустили мужчину из Польши в Россию. Он уехал, а позднее снова вернулся на границу и попытался протаранить шлагбаум. Мужчину смог остановить сотрудник погранслужбы — он начал прокладывать перед автомобилем шиповую полосу.

Свои действия нарушитель объяснил желанием начать жить в России. В его автомобиле были найдены 11 охотничьих патронов, однако разрешения на их ввоз в Польшу мужчина не имел. Его оштрафовали на 1000 злотых ($240) за хулиганство и 500 злотых ($120) за незаконный ввоз боеприпасов, после чего отпустили.

Ранее издание ERR сообщало, что эстонские пограничники задержали 38-летнего россиянина, незаконно пересекшего российско-эстонскую границу из-за объявленной в РФ частичной мобилизации. Мужчина, личность которого не раскрывается, в ночь на 26 сентября переплыл устье реки Нарва на сапборде. Ему выписали штраф и отправили обратно в Россию.