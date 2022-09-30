Франция поддерживает идею размещения наблюдателей на границе Армении Посол Франции: Париж поддерживает идею размещения на границе Армении международных наблюдателей

Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Франция поддерживает идею премьер-министра Армении Никола Пашиняна о размещении международной наблюдательной комиссии на границе с Азербайджаном, заявила посол Франции Анн Луйо. По ее словам, Париж обсуждает данную инициативу и с другими странами, передает газета «Жоговурд».

Мы поддерживаем эту идею, работаем в этом направлении, ведем переговоры с другими странами, — сказала Луйо.

Посол также добавила, что Франция работает над тем, чтобы международное сообщество правильно оценивало ситуацию и устанавливало виновных.

Ситуация здесь действительно серьезная: и Франция, и США работают именно в этом направлении, чтобы и другие страны тоже активизировались. В частности, мы не молчим, мы сказали, кто агрессор. Мы надеемся, что это увидят и другие страны, и в этом смысле этот визит действительно важен, — заключила дипломат.

Ранее Пашинян заявил о необходимости разместить на армяно-азербайджанской границе международную наблюдательную комиссию. По его словам, это может стать решением проблем между государствами. Премьер добавил, что Армения ведет активную работу со всеми возможными международными партнерами и намерена защищать свои независимость и суверенитет.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров указал, что возможность использования наблюдателей ОДКБ для урегулирования конфликта между Арменией и Азербайджаном также обсуждается. По его словам, столь же востребована может быть и поддержка со стороны СНГ.