Финны засомневались в НАТО Депутат Венгрии Кочиш: финны боятся, что после вступления в НАТО ими воспользуются США

Фото: Sascha Steinach / www.imago-images.de / Global Look Press

Глава правящей фракции в венгерском парламенте Мате Кочиш на своей странице в Twitter написал, что финские граждане опасаются, что после вступления в НАТО их страна перестанет быть мирной и нейтральной, потому что США начнут их эксплуатировать для отстаивания своих интересов против России. Политик сослался на письма, полученные им от граждан Финляндии и финских политиков. Он уточнил, что в Финляндии посчитали, что граница с Россией может стать очагом вооруженных конфликтов.

На выходных я получил много электронных писем из Финляндии, в которых многие политики и граждане выражают озабоченность по поводу вступления их страны в НАТО... Они опасаются, что после присоединения Финляндия не останется нейтральной мирной страной, поскольку участок границы с Россией протяженностью около 1300 километров может стать очагом вооруженных конфликтов, — написал Кочиш.

Он назвал легитимными опасения финнов и согласился с тем, что нужно было провести референдум в стране по этому вопросу. Несмотря на это, по его словам, Венгрия остается преданным членом НАТО и Евросоюза.

Парламент Финляндии ранее большинством голосов одобрил законопроект о вступлении страны в НАТО. В голосовании приняли участие 193 депутата из 200, 184 парламентария высказались за, при этом семь выступили против.