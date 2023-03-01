В Финляндии проголосовали за вступление в НАТО

Фото: Takimoto Marina/Keystone Press Agency/Global Look Press

Силы обороны Финляндии

Парламент Финляндии большинством голосов одобрил законопроект о вступлении страны в НАТО, следует из трансляции заседания. В голосовании приняли участие 193 депутата из 200, 184 парламентария высказались за.

После голосования парламента законопроект будет направлен на одобрение президенту страны Саули Ниинистё.

Швеция и Финляндия решили присоединиться к НАТО в мае 2022 года на фоне событий на Украине. Их заявки одобрили уже 28 из 30 стран Альянса — кроме Венгрии и Турции. Анкара требует от Швеции и Финляндии прекратить поддержку Рабочей партии Курдистана и выдать активистов, которых турецкие власти считают причастными к терроризму.

Положение Финляндии и Швеции по присоединению к НАТО ухудшилось, когда шведский радикал Расмус Палудан сжег Коран напротив посольства Турции в Стокгольме. При этом газета Iltalehti со ссылкой на источники сообщила, что Хельсинки вступит в Альянс без Швеции в том случае, если Турция или Венгрия ратифицируют только ее заявку на членство.