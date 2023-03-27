Финляндия стала еще на шаг ближе к НАТО Венгерский парламент одобрил вступление Финляндии в НАТО

Фото: Shutterstock

Члены парламента Венгрии большинством голосов одобрили заявку Финляндии на вступление в НАТО, трансляция заседания велась на сайте законодательного органа. Из 188 депутатов 182 проголосовали за одобрение заявки, шестеро — против. Остальные 11 членов парламента не приняли участие в процедуре.

Решение принято, — заявил ведущий заседания парламента после подсчета голосов.

Финляндия и Швеция 17 мая 2022 года подали заявку на вступление в НАТО. В настоящее время из 30 стран — участниц Блока финскую заявку не ратифицировала только Турция. При этом заявку от Швеции пока не одобрила и Венгрия. В обеих странах заявили, что готовы ратифицировать только финскую заявку.

Парламент Финляндии ранее большинством голосов одобрил законопроект о вступлении страны в НАТО. В голосовании приняли участие 193 депутата из 200, 184 парламентария высказались за, при этом семь выступили против.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 17 марта 2023 года сообщил о начатом парламентом страны процессе ратификации заявки Финляндии на вступление в НАТО. По словам турецкого лидера, Анкара увидела, что Хельсинки выполняет свои обязательства.