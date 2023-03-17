Турция даст добро на вступление Финляндии в НАТО Эрдоган заявил, что Турция приняла решение начать процесс ратификации по принятию Финляндии в НАТО

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции с финским коллегой Саули Ниинистё сообщил о начатом парламентом страны процессе ратификации заявки Финляндии на вступление в НАТО, передает РИА Новости. По словам турецкого лидера, Анкара увидела, что Хельсинки выполняют свои обязательства.

Мы приняли решение начать в парламенте процесс ратификации заявки Финляндии на присоединение к НАТО. Мы увидели искренние и решительные шаги со стороны Хельсинки по выполнению обязательств, взятых перед нами для вступления в альянс, — заявил Эрдоган.

Эрдоган добавил, что Турция не получила от Швеции террористов, экстрадиции которых требовала Анкара.

Мы не можем позитивно относиться к Швеции, если она не отдаст нам террористов, — резюмировал он.

Парламент Финляндии ранее большинством голосов одобрил законопроект о вступлении страны в НАТО. В голосовании приняли участие 193 депутата из 200, 184 парламентария высказались за, при этом семь выступили против.

Анкара последовательно блокировала вопрос вступления Швеции и Финляндии в альянс НАТО, настаивая на том, что страна укрывает у себя представителей движений, которые в Турции признаны террористическими. Турция передала Швеции и Финляндии список лиц, причастных к терроризму, однако они все еще не выданы Анкаре.