Турция поставила Швеции условие по вступлению в НАТО Глава Минюста Турции: Швеция вступит в НАТО после выполнения договоренностей с Анкарой

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Швеция не может рассчитывать на поддержку Турции в вопросе членства в НАТО, если будет игнорировать провокации лиц, которых Анкара считает террористами, заявил министр юстиции Турции Бекир Боздаг, слова которого приводит агентство Anadolu. По его словам, Анкара ожидает от Стокгольма выполнения положений меморандума, подписанного Турцией, Финляндией и Швецией в рамках саммита НАТО в Мадриде.

Министр пояснил, что две скандинавские страны обязались оказывать Анкаре поддержку в сфере безопасности, в том числе в вопросе борьбы с терроризмом, а также отменить ограничения в оборонной сфере. Кроме того, Турция передала Швеции и Финляндии список лиц, причастных к терроризму, однако они все еще не выданы Анкаре.

Если Швеция хочет добиться поддержки Турции в вопросе заявки на вступление в НАТО, то должна выполнить обязательства в рамках договоренностей с Анкарой, — подчеркнул Боздаг.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Финляндия и Швеция выполнили требования Турции для выступления в НАТО. Он отметил, что для приема Скандинавских стран Анкара должна ратифицировать протокол о вступлении, чего она пока не сделала. В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что сроки вступления Швеции и Финляндии в НАТО зависят от выполнения ими условий Анкары, однако пока что этого не произошло.