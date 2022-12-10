Финляндия и Швеция обсудят с Турцией вопросы членства в НАТО

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Спикеры парламентов Финляндии и Швеции в январе приедут в Турцию для обсуждения вопросов, связанных с их членством в НАТО, заявил в эфире CNN Turk председатель турецкого парламента Мустафа Шентоп. Он напомнил, что Хельсинки и Стокгольм дали Анкаре ряд обещаний, а турецкая сторона следит за их выполнением.

В январе в Турцию приедут главы парламентов двух стран. Вижу, что они настроены позитивно и решительно. Швеция и Финляндия хотят вступить в НАТО, чтобы укрепить свою национальную безопасность. Нам надо в это поверить, для этого им необходимо сделать конкретные шаги. Турция в свете этого примет решение по вопросу членства в НАТО Швеции и Финляндии, — отметил Шентоп.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в мае, Турция заблокировала процесс присоединения к Альянсу. Анкара заявила, что одобрит присутствие этих стран в НАТО, если они признают террористическими курдские организации, а также выдадут лиц, обвиняемых турецкими властями в терроризме и причастных к попытке переворота в 2016 году.

В начале декабря сообщалось, что Швеция, выполняя требования Анкары, экстрадировала в Стамбул Махмута Тата — члена Рабочей партии Курдистана (РПК), которая считается в Турции террористической организацией. Несколько лет назад он был приговорен в Турции к тюремному заключению за участие в деятельности РПК, но бежал в Швецию, жил там, несмотря на отказ местных властей в предоставлении убежища.