ФБР назвало атаковавших JBS хакеров

https://static.news.ru/photo/8e30beaa-c3e5-11eb-847a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Представитель американского ФБР заявил, что ведомство приписывает кибератаку на крупнейшего в мире производителя мяса JBS преступным сервисам REvil и Sodinokibi, сообщает РИА Новости.

Мы приписали это нападение REvil и Sodinokibi и напряжённо работаем над тем, чтобы привлечь тех, кто создал эту угрозу, к правосудию, — цитирует агентство представителя ФБР.

После кибератаки на JBS Food компания временно закрыла все свои заводы по производству говядины в США. Сейчас работа на них восстанавливается. В Белом доме рассказали о контактах с Кремлём по ситуации с атакой хакеров, поскольку в JBS уверяют, что выкуп, возможно, требовали из России.

Ранее стало известно, что на саммите президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена будут обсуждаться кибератаки, в том числе на мясоперерабатывающую компанию JBS. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки. По её словам, в США не исключают принятие ответных мер в отношении России из-за этой кибератаки.