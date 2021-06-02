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ФБР назвало атаковавших JBS хакеров

23:54, 02 июня 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Представитель американского ФБР заявил, что ведомство приписывает кибератаку на крупнейшего в мире производителя мяса JBS преступным сервисам REvil и Sodinokibi, сообщает РИА Новости.

Мы приписали это нападение REvil и Sodinokibi и напряжённо работаем над тем, чтобы привлечь тех, кто создал эту угрозу, к правосудию, — цитирует агентство представителя ФБР.

После кибератаки на JBS Food компания временно закрыла все свои заводы по производству говядины в США. Сейчас работа на них восстанавливается. В Белом доме рассказали о контактах с Кремлём по ситуации с атакой хакеров, поскольку в JBS уверяют, что выкуп, возможно, требовали из России.

Ранее стало известно, что на саммите президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена будут обсуждаться кибератаки, в том числе на мясоперерабатывающую компанию JBS. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки. По её словам, в США не исключают принятие ответных мер в отношении России из-за этой кибератаки.

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