Евросоюз вёл запрет на покупку российского золота ЕС ввёл запрет на покупку российского золота, он вступит в силу 22 июля

Фото: Uli Deck/dpa/Global Look Press

Евросоюз в рамках седьмого пакета санкций ввёл запрет на покупку российского золота. Ограничительная мера начнёт действовать с 22 июля. Об этом говорится в документе, опубликованном в Официальном журнале ЕС, передаёт РИА Новости.

Будет введен запрет на покупку, импорт или передачу, прямо или косвенно, золота, если оно происходит из России и было экспортировано из России в ЕС или в любую третью страну, с 22 июля, — говорится в документе.

Запрет распространяется также на ювелирные изделия.

Также ЕС ввёл санкции в отношении 57 российских физических и юридических лиц. В список попали. в частности, мэр Москвы Сергей Собянин, глава «Ростеха» Сергей Чемезов, губернатор Кемеровск, глава Кемеровской области Сергей Цивиёв, детский омбудсмен Мария Львова-Белова, актеры Сергей Безруков и Владимир Машков. Ограничения были введены против Сбербнка и Юнармии.