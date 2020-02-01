Груз медицинского защитного снаряжения весом в 12 тонн, собранный государствами Евросоюза, уже находится на пути в Китай.
Об этом
Как передавал NEWS.ru, премьер Госсовета Китая Ли Кэцян провёл телефонные переговоры с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, в ходе которых он попросил собеседницу помочь с организацией поставок медицинских средств из Европы.
К 1 февраля количество погибших от коронавирусной инфекции в Китае достигло 259 человек. Число заразившихся превысило 11 тысяч человек и составляет 11,7 тысячи.
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