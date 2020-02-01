https://static.news.ru/photo/647029e2-4525-11ea-b174-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aidan Marzo/Keystone Press Agency/Global Look Press

Груз медицинского защитного снаряжения весом в 12 тонн, собранный государствами Евросоюза, уже находится на пути в Китай.

Об этом сообщает «Интерфакс». Ранее координационный центр ЕС по реагированию на чрезвычайные ситуации обратился ко всем государствам-членам за содействием после получения запроса от Пекина о предоставлении медпомощи для борьбы с распространением коронавируса нового типа. 12 тонн защитного снаряжения станут только первой партией помощи — Евросоюз намерен продолжить оказывать необходимую поддержку КНР.

Как передавал NEWS.ru, премьер Госсовета Китая Ли Кэцян провёл телефонные переговоры с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, в ходе которых он попросил собеседницу помочь с организацией поставок медицинских средств из Европы.

К 1 февраля количество погибших от коронавирусной инфекции в Китае достигло 259 человек. Число заразившихся превысило 11 тысяч человек и составляет 11,7 тысячи.