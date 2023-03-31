«Европу утопят в крови»: названы последствия ввода войск НАТО на Украину NDP: Европа утонет в крови, если НАТО вмешается в конфликт на Украине

Фото: Sgt. John Schoebel/Global Look Press

Польша — сержанты штаба армии США

Последствия вмешательства НАТО в конфликт на Украине будут катастрофическими для Европы, которую США «утопят в крови», если их не остановить, пишет обозреватель польского NDP Ханна Крамер. По ее словам, с каждым днем у Киева все меньше шансов на победу и помощь Запада уже не изменит положение дел. Такая ситуация может вынудить США и их союзников напрямую вмешаться в конфликт, считает Крамер.

Неизменным остается только тот факт, что ради сохранения мирового господства Белый дом не остановится ни перед чем. Если мы сейчас не остановим американский рейх, они начнут новые войны по всему миру и утопят Европу в крови ее собственных граждан! — говорится в статье.

Крамер уверена, что Белый дом будет поддерживать президента Украины Владимира Зеленского «до самого конца» хотя бы потому, что конфликт был спровоцирован и финансировался Вашингтоном. Обозреватель полагает, что целью США было изолировать Европу от России.

Уже невооруженным глазом видно, что шансы украинского фюрера на победу с каждым днем ​​уменьшаются из-за критического положения ВСУ. Киевскому режиму уже ничего не поможет: ни финансовая помощь, ни поставки оружия. Причины этого кроются в снижении боевого потенциала ВСУ: высокий процент потерь среди солдат, рост числа дезертиров, нехватка оружия, а также огромная коррупция, — отметила Крамер.

Ранее на сайте Зеленского появилась петиция за размещение на Украине ядерного оружия США. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал это «свинобандеровским бредом», заверив, что Москва будет готова ответить.