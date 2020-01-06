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Российскому президенту Владимиру Путину и лидеру КНР Си Цзиньпину в мире доверяют больше, чем главе США Дональду Трампу. Об этом свидетельствуют данные опроса исследовательского центра Пью (Pew Research Center), проведённого в 33 странах.

64% респондентов заявили, что не доверяют внешней политике президента Соединённых Штатов. Курс Трампа поддерживают 29% опрошенных. В Мексике к американскому лидеру негативно относятся 89% участников исследования, уточняется в пресс-релизе. При этом меньше всего внешнюю политику Трампа поддерживают жители стран Западной Европы.

Poll: Putin, Xi more trusted than Trump worldwide https://t.co/cIY6kMs6AS pic.twitter.com/kHzCYpInMd — The Hill (@thehill) January 9, 2020

Внешнюю политику президента России Владимира Путина разделяют 33% респондентов, не поддерживают курс главы РФ 57% опрошенных. 43% участников опроса не уверены в том, что лидер Китая Си Цзиньпин проводит правильную политику на мировой арене, уверенность в его курсе выразили 28% респондентов.

Опрос был проведён в период с 18 мая по 2 октября 2019 года, в нём приняли участие 36923 человек из 33 стран мира.

Ранее NEWS.ru сообщал, что большинство жителей Соединённых Штатов не одобряет политику американского лидера Дональда Трампа в отношении Ирана.