Европа отказала Зеленскому в требовании вернуть Украине Крым TAC: Италия, Франция и ФРГ не поддержали требования Зеленского о возврате Крыма

Фото: Елена Гурдина/NEWS.ru

Италия, Франция и Германия не поддержали требования президента Украины Владимира Зеленского вернуть полуостров Крым под контроль Киева. Об этом написал в статье для журнала American Conservative обозреватель Патрик Бьюкенен. Он подчеркнул, что Рим, Париж и Берлин выступают за скорее разрешение конфликта на Украине.

Никто из них не настаивает на том, чего время от времени требует Владимир Зеленский: на уходе России с территорий, которыми она владеет с 2014 года, — написал обозреватель.

Он также добавил, что в вопросе Крыма позиция Зеленского пользуется поддержкой только у некоторых стран Восточной Европы.

О том, что Украина не признает Крым частью России, Зеленский заявил в мае в эфире итальянского телеканала Rai1. Он также отказался соглашаться на автономию ДНР и ЛНР.

Крым вошёл в состав России по результатам всенародного референдума весной 2014 года. Украина, США и ряд стран мира не признали итоги народного волеизъявления. Киев считает полуостров временно оккупированной территорией.