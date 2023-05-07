«Это красная линия»: философ в США предрек неожиданное будущее Украины Философ Хомский: Украина может стать аналогом Австрии времен холодной войны

Фото: МО Украины

В будущем Украина может стать аналогом Австрии времен холодной войны или нынешней Мексики, такой прогноз сделал американский философ, историк и лингвист Ноам Хомский. В интервью изданию New Statesman он исключил возможность присоединения страны к НАТО.

Украина не будет членом НАТО. Это красная линия, на которой настаивал каждый российский лидер со времен [Бориса] Ельцина и [Михаила] Горбачева, — сказал ученый.

Хомский подчеркнул, что Украина не может быть самостоятельна в своих решениях, поскольку зависит от США. Историк отметил, что когда весной 2022 года были возможности для переговоров, и Соединенные Штаты, и Великобритания заявляли, что это неподходящее время.

Философ убежден, что Вашингтон и Лондон отвергли мирные переговоры для продвижения своих национальных интересов ценой Украины, даже если она будет «разбита и опустошена».

Хомский обратил внимание, что Россия ведет себя гуманнее на Украине, чем США в Ираке. Он напомнил, что когда западная коалиция бомбила Багдад, его не посещали иностранные лидеры.

Потому что когда эти страны (США и Британия. — прим. NEWS.ru) начинают войну, они разрушают все: связь, транспорт, энергию, — все, что заставляет общество функционировать, — отметил историк.

Ранее европейский дипломат на условиях анонимности сообщил изданию Le Monde, что власти США выступают против вступления Украины в НАТО. Источник также рассказал, что если в ходе ожидаемого контрнаступления Киеву удастся вернуть под свой контроль потерянные территории, то Вашингтон считает закрепление их статуса возможным только в сочетании с переговорами.