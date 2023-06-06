«Это будет катастрофой»: в Европе забили тревогу из-за пророссийских партий Politico: в Еврокомиссии назвали катастрофой возможную победу пророссийских сил в Австрии

Фото: Georges Schne / IMAGO / Global Look Press

В Еврокомиссии назвали «катастрофой» возможную победу пророссийских сил на выборах в Словакии и Австрии, пишет Politico со ссылкой на чиновников. По словам собеседников издания, победа положительно настроенных к Москве политических партий дадут Кремлю «мощный инструмент против Украины». С их помощью Россия, по мнению чиновников, сможет облегчить борьбу с санкциями.

Это будет катастрофой, — заявили собеседники издания.

Пророссийскими Еврокомиссия называет Австрийскую партию свободы и словацкую партию Smer.

Ранее Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой назвала геноцидом перемещение украинских детей в Россию. В ПАСЕ заявили о «депортации» и «русификации» несовершеннолетних. Российская сторона неоднократно объясняла свои действия по эвакуации детей намерением спасти их.

Советник президента Украины Михаил Подоляк ранее заявил, что киевские власти могли уничтожить всех пророссийски настроенных людей, но не сделали этого вовремя. По его словам, эту задачу сейчас «сложнее выполнить». Несмотря на это, он призвал «достаточно жестко пойти по этому пути».