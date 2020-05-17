Эстония запретила полёты в Россию

https://static.news.ru/photo/67c4f216-986e-11ea-a0d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство Эстонии ввело запрет на полёты в страны с высоким риском заболевания коронавирусом, включив в этот список и Россию.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на министра экономики и инфраструктуры республики Таави Ааса, запрет введён на полёты из этой балтийской республики в Россию, Бельгию, Великобританию, Данию, Турцию и Швецию.

Отмечается, что ограничения будут действовать до 7 июня. После этой даты их могут продлить или отменить.

В министерстве сообщили, что такие меры могут применяться ко всем авиакомпаниям, вылетающим из Таллина в страны, где уровень заболеваемости коронавирусом превышает 25 человек на 100 тыс. жителей.

Как писал NEWS.ru, в Эстонии подписали договор о первом этапе строительства границы на юго-востоке страны с Россией. Отмечается, что на этом участке чаще всего пересекают границу и «ведутся контрабандистские дела». Первый этап строительства границы включает в себя отрезок в 23,5 километра. Общая длина сухопутной границы составляет 135 километров. На участке возведут стену высотой в 2,5 метра, длиной около 90 километров.