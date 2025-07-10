Российская авиакомпания отменила все рейсы в Тегеран «Аэрофлот» отменил все рейсы в Тегеран до снятия ограничений

«Аэрофлот» отменил все рейсы в Тегеран до снятия ограничений, которые действуют до 1 августа, сообщила пресс-служба компании. Пассажирам предложат возврат денег за купленные билеты или их оформление на поздние даты.

Отменены рейсы между Москвой и Тегераном до снятия ограничений, — говорится в сообщении.

Ранее Росавиация разрешила саудовской авиакомпании Flynas совершать регулярные рейсы из Эр-Рияда в Москву. Борты перевозчика смогут летать на этом направлении четыре раза в неделю с 1 августа до конца октября.

До этого Росавиация отменила запрет на полеты в Иран, Ирак и Иорданию. При этом специалисты продолжают мониторить ситуацию с работой воздушного транспорта в регионе.

Глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе ранее заявила, что ущерб российских туроператоров из-за обострения кризисной ситуации между Израилем и Ираном лишь за четыре дня — с 13 по 16 июня — составил примерно 200 млн рублей. По ее словам, они за свой счет вывезли почти всех туристов, отдыхавших в Объединенных Арабских Эмиратах.