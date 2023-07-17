«Эскалация будет идти дальше»: военный эксперт о завершении СВО Военный эксперт Рожин предсказал эскалацию конфликта между Россией и НАТО после завершения СВО

Фото: Sgt. Nicholas Goodman/Keystone Press Agency/Global Look Press

После завершения специальной военной операции на Украине эскалация конфликта между Россией и Западом не закончится, считает военный эксперт Борис Рожин. Комментируя ситуацию «Царьграду», эксперт отметил, что, в связи с этим, необходимо усиливать военную промышленность и развивать на уровне государства общую мобилизацию для решения задач.

То есть эскалация конфликта будет идти дальше по спирали. <...> Соответственно, надо усиливать военную промышленность, развивать общую мобилизацию государства для решения тех задач, которые у нас стоят в зоне СВО. Если у кого-то еще остались какие-то иллюзии в отношении Запада, то с ними надо прощаться, — отметил эксперт.

По словам Рожина, любые призывы США и НАТО к диалогу с Россией нужны только для создания инфоповодов. Адекватных решений от Запада эксперт призвал не ожидать. Он подчеркнул, что разговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским бессмысленны, так как он является «тотальной марионеткой» Вашингтона.

Рожин считает, что эскалация конфликта будет происходить там, где интересы НАТО и США сталкиваются с интересами России. Эксперт уверен, что российское общество должно готовиться к этим реалиям. По его словам, мир не вернется к ситуации, которая была до 24 февраля 2022 года.

Ранее стало известно, что лидеры стран-участниц НАТО пообещали Украине новые поставки оружия. Так, Франция передаст крылатые ракеты воздушного базирования SCALP, дальность которых составляет от 250 км до 560 км, а. Германия поставит комплексы ПВО Patriot и бронетехнику на сумму €700 млн.