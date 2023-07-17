По итогам саммита НАТО в Вильнюсе лидеры стран-участниц пообещали Украине новые поставки оружия. Франция передаст крылатые ракеты воздушного базирования SCALP, дальность которых составляет от 250 км до 560 км. Они считаются аналогом британских Storm Shadow. Германия поставит комплексы ПВО Patriot и бронетехнику на сумму €700 млн.

Вашингтон согласовал поставки Киеву кассетных боеприпасов. Их особенность состоит в том, что при разрыве на высоте один такой снаряд разбрасывает десятки более мелких, которые поражают осколками большую площадь. Один снаряд может содержать до 88 суббоеприпасов. По данным СМИ, Белый дом также обсуждает планы поставлять Украине и ракеты ATACMS большой дальности, но решение по этому поводу пока не принято.

Великобритания отправит на Украину бронетехнику, войсковое ПВО Stormer HVM, РСЗО M270 MLRS, гаубицы и вертолеты Sea King.

Какие типы вооружений получит Украина в новом пакете военной помощи от НАТО — в фотогалерее NEWS.ru.

Зенитных комплексы Stinger

Фото: Lance Cpl. Colton Brownlee/Keystone Press Agency/Global Look Press

Зенитных комплексы Stinger

Боевая машина пехоты Bradley

Фото: Spc. William Gore/Keystone Press Agency/Global Look Press

Боевая машина пехоты Bradley

Бронированная высокомобильная многоцелевая колесная машина (HMMWV)

Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бронированная высокомобильная многоцелевая колесная машина (HMMWV)

Бронетранспортер Stryker

Фото: Spc. Donovon Lynch/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бронетранспортер Stryker

Вертолет Sea King

Фото: Lars Penning/dpa/Global Look Press

Вертолет Sea King

Гаубица M777

Фото: Sgt. Julio Hernandez/Keystone Press Agency/Global Look Press

Гаубица M777

Машинa с противоминной защитой от засад (MRAP)

Фото: Leon Kuegeler/PHOTOTHEK/Global Look Press

Машинa с противоминной защитой от засад (MRAP)

Танк Abrams

Фото: Global Look Press

Танк Abrams

Зенитная ракетная система (NASAMS)

Фото: Senior Airman Beaux Hebert/Keystone Press Agency/Global Look Press

Зенитная ракетная система (NASAMS)