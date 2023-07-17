Что войдет в новый пакет военной помощи Киеву: фото ракет, ПВО, танков НАТО США, Франция, Великобритания и Германия согласовали Киеву поставки оружия

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Ракета ATACMS

По итогам саммита НАТО в Вильнюсе лидеры стран-участниц пообещали Украине новые поставки оружия. Франция передаст крылатые ракеты воздушного базирования SCALP, дальность которых составляет от 250 км до 560 км. Они считаются аналогом британских Storm Shadow. Германия поставит комплексы ПВО Patriot и бронетехнику на сумму €700 млн.

Вашингтон согласовал поставки Киеву кассетных боеприпасов. Их особенность состоит в том, что при разрыве на высоте один такой снаряд разбрасывает десятки более мелких, которые поражают осколками большую площадь. Один снаряд может содержать до 88 суббоеприпасов. По данным СМИ, Белый дом также обсуждает планы поставлять Украине и ракеты ATACMS большой дальности, но решение по этому поводу пока не принято.

Великобритания отправит на Украину бронетехнику, войсковое ПВО Stormer HVM, РСЗО M270 MLRS, гаубицы и вертолеты Sea King.

Какие типы вооружений получит Украина в новом пакете военной помощи от НАТО — в фотогалерее NEWS.ru.