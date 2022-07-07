Ещё один британский министр ушёл в отставку

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В отставку ушёл британский министр по делам Уэльса Саймон Харт на фоне кризиса в правительстве премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. На своей странице в Twitter он написал, что не является сторонником перемен с помощью отставок министров, но указал на то, что в этой ситуации другого выбора не было. Он добавил, что его коллеги делали всё возможное, чтобы помочь правительству преодолеть кризис.

Коллеги публично и в частном порядке делали все возможное, чтобы помочь вам развернуть корабль, однако я с грустью ощущаю, что мы прошли тот этап, когда это еще было реально, — написал Харт.

В настоящее время свои должности покинули более 40 сотрудников правительства Соединённого Королевства. Массовый уход британских чиновников связан со скандалом, который возник по вине Джонсона. Речь идёт о продвижения парламентария-консерватора Криса Пинчера, которого обвиняют в домогательствах.

Министр жилищного строительства, регионального развития и местного самоуправления Великобритании Майкл Гоув был отправлен в отставку главой правительства Борисом Джонсоном после предложения премьер-министру уйти со своего поста, сообщил ранее британский телеканал BBC. Отмечается, что в преддверии референдума 2016 года о выходе королевства из состава Евросоюза Гоув являлся сторонником действующего главы государства.