Еще одна страна в Европе заговорила о выходе из НАТО Депутат ЕП от Италии Донато поддержала французских митингующих в вопросе выхода из НАТО

Фото: Dwi Anoraganingrum / www.imago-images.de / Global Look Press

Депутат Европарламента от Италии Франческа Донато на своей странице в Twitter заявила, что требование граждан Франции о необходимости выйти из НАТО и прекратить западные поставки оружия на Украину набирает популярность после года провоенной европейской и натовской политики на Украине. Она призвала европейские страны перестать накачивать оружием Украину. По ее словам, европейцы не поддерживают политику НАТО в регионе.

Необходимо прекратить накачивать Украину оружием, чтобы урегулировать конфликт, скорее выйдем из НАТО — это набирающее популярность требование после года провоенной европейской и натовской политики на Украине, которую не поддерживают широкие слои населения, — написала Донато.

С ней согласились подписчики, которые отметили, что окончание конфликта можно достичь лишь дипломатией.

Ранее американский обозреватель Лили Байер в статье для Politico заявил, что недостаточное количество боеприпасов у НАТО и сложности в производстве оружия для Украины могут привести к расколу Североатлантического альянса. Журналист выразил уверенность, что члены Альянса планируют выделить десятки тысяч военнослужащих для помощи Украине. Он при этом признал риск того, что многие страны просто не смогут набрать необходимое количество боеприпасов для поддержки Киева.