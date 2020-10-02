ЕС ввёл в действие санкции против 40 чиновников Белоруссии

https://static.news.ru/photo/2616a772-04a9-11eb-8aa6-fa163e074e61_660.jpg Шарль Мишель Фото: Johanna Geron / POOL/Global Look Press

Евросоюз ввёл в действие санкционный список против белорусских чиновников, которые, как считают в Брюсселе, несут ответственность за фальсификацию выборов и нарушение прав человека в республике. В списке 40 имён, президента Александра Лукашенко в нём нет.

Об этом заявил глава Европейского совета Шарль Мишель на итоговой пресс-конференции саммита ЕС. Отвечая на вопрос, почему Лукашенко не включён в этот список, Мишель подчеркнул, что Брюссель намерен «продолжать диалог» с ним.

В ответ Минск заявил, что тоже вводит санкции против Евросоюза. Однако не стал публиковать санкционный список «в соответствии со сложившейся цивилизованной дипломатической практикой».

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против фальсификации президентских выборов и главы страны Александра Лукашенко. Как писал NEWS.ru, Европейский союз (ЕС) и другие западные страны отказываются признавать его легитимным президентом. Демонстрации сопровождаются разгонами и задержаниями.