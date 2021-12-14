ЕС предложил платформу для сотрудничества с Азербайджаном и Арменией

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Российские войска в случае начала войны с Украиной выйдут к Днепру в течение трёх-четырёх суток. Такое мнение высказали бывший директор отдела анализа РФ в ЦРУ Джордж Биби и бывший советник министра обороны в администрации Трампа, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в статье опубликованной журналом The National Interest.

Вполне разумно предположить, что российские сухопутные войска достигнут своих оперативных целей на реке Днепр всего за 72–96 часов, — указали эксперты. Авторы публикации полагают, что на тысячекилометровом участке по дуге...