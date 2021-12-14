ЕС предложил платформу для сотрудничества с Азербайджаном и Арменией
Евгений Бугров
Евгений Бугров
05:34, 15 декабря 2021
Фото: Jens Kalaene/ZB/Global Look Press
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Глава Евросовета Шарль Мишель обсудил с лидерами Азербайджана и Армении инициативу ЕС по созданию платформы для развития экономического сотрудничества. Это позволит укрепить доверие между сторонами, говорится в заявлении Мишеля после трёхсторонней встречи с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщает РИА Новости.
Лидеры обсудили имеющиеся и перспективные торговые и экономические связи между ЕС и двумя странами. Они также рассмотрели намерение ЕС запустить экономическую консультативную платформу для создания доверия, содействия мирному сосуществованию и строительству экономического сотрудничества в регионе, — отмечается в заявлении.
Ранее стало известно, что Евросоюз поможет Азербайджану и Армении в решении вопроса о демаркации и делимитации границы между странами, заявил Шарль Мишель. По его словам, поддержку и Баку, и Еревану окажет группа европейских экспертов.