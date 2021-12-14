ЕС поможет Баку и Еревану в демаркации границ

Глава Евросовета Мишель: ЕС поможет Азербайджану и Армении в демаркации границ
Евгений Бугров
Евгений Бугров
04:41, 15 декабря 2021
Шарль МишельФото: M. Popow/imago-images.de/Global Look Press
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Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз поможет Азербайджану и Армении в решении вопроса о демаркации и делимитации границы между странами. По его словам, поддержку и Баку, и Еревану окажет группа европейских экспертов, сообщает РИА Новости.
ЕС выделит экспертов (группу консультантов) для оказания поддержки в вопросах демаркации и делимитации границ. Техническая помощь будет предоставлена обеим странам, — подчеркнул Мишель.
Он 14 декабря провёл в Брюсселе трёхстороннюю встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном.
Ранее стало известно, что Ильхам Алиев и Шарль Мишель 14 декабря провели встречу в Брюсселе, в ходе которой обсудили тему нормализации отношений между Баку и Ереваном. Стороны также затронули вопросы демаркации и делимитации армяно-азербайджанской границы. Представитель ЕС заявил о поддержке союзом нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.