ЕС поможет Баку и Еревану в демаркации границ

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Более 50,2 млн человек заразились коронавирусной инфекцией в США с начала пандемии. Жертвами COVID-19 стали 800 266 человек, об этом говорят обновлённые данные Университета Джонса Хопкинса, который ведёт подсчёты, анализируя сведения федеральных и местных властей.

Днём ранее в Соединённых Штатах статистика по коронавирусу выявила новый антирекорд, когда оказалось, что число случаев заболевания смертоносной инфекцией превысило 50 млн. Как стало известно 21 сентября, коронавирус в США...