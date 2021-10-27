Ереван выступил за продление российской миротворческой миссии в Карабахе

Ереван выступает за продление сроков миссии российского миротворческого контингента в Карабахе. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян на заседании правительства, трансляция которого опубликована на официальном сайте ведомства. По его словам, соответствующие переговоры уже ведутся с российской стороной. Также затрагиваются вопросы соблюдения безопасности в регионе.

Вопрос обсуждается на высоком и высшем уровнях с российскими коллегами. По нашему пониманию, подход такой, что российские миротворцы останутся в Карабахе намного дольше, — сказал Григорян.

По его словам, основанием для такого мнения служит создание инфраструктуры, которая создаётся в Карабахе для миротворческих сил России.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку в целом доволен деятельностью российской миротворческой миссии в Карабахе, однако есть вопросы, которые требуют решения. Речь идёт о выдаче иностранцам разрешения от Баку на посещение территорий, находящихся на настоящий момент под контролем российских миротворцев. По словам азербайджанского лидера, никакие иностранные граждане или транспортные средства не могут въезжать в Карабах без разрешения Азербайджана. Он отмечал, что официальные представители России и высокопоставленные лица признают Карабах территорией Азербайджана. В связи с этими военнослужащие «должны осуществлять свою деятельность в соответствии с данными заявлениями».

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.