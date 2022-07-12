Ереван понадеялся на мир с Баку

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Ереван надеется провести в ближайшем будущем предметные переговоры с Баку по заключению соглашения о мире, заявил в эфире Общественного телевидения Армении секретарь Совета безопасности республики Армен Григорян. Он подчеркнул, что в настоящее время обсуждается подготовка подобных контактов с помощником президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым.

Я бы не назвал ситуацию тупиковой. Комиссия по делимитации и безопасности границ провела первую встречу на уровне вице-премьеров Армении и Азербайджана, следующие встречи должны пройти в Москве и Брюсселе. Надеемся, что будет достигнуто согласие, и встреча в ближайшем времени состоится, — сказал Григорян.

Секретарь Совбеза Армении выразил готовность к переговорам и подчеркнул, что МИД двух стран работают для заключения мирного соглашения.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян впервые провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого обсуждался процесс урегулирования отношений между странами. Как известно, дипломатические отношения между Турцией и Арменией отсутствуют с 1993 года. Сложности вызваны, в частности, поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахском конфликте и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи.