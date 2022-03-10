Ереван обратится к ОБСЕ с просьбой инициировать мирные переговоры с Баку

В ближайшее время Армения может обратиться к сопредседателям Минской группы (МГ) ОБСЕ с просьбой инициировать проведение мирных переговоров с Азербайджаном, заявил в интервью «Арменпресс» пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян. Он отметил, что в настоящий момент данный вопрос находится в разработке.

Подписанию соглашения, безусловно, должен предшествовать переговорный процесс на эту тему, а поскольку взаимные заявления ещё не переросли в конкретный переговорный процесс, так как у двух стран нет богатого опыта прямых переговоров, в ближайшее время Армения, вероятно, обратится к посредникам (сопредседателям Минской группы ОБСЕ) по вопросу начала мирных переговоров, — сказал Унанян.

Ранее Минобороны Азербайджана сообщило об очередной провокации армянской стороны на Ходжалинском и Гёранбойском направлениях. В ведомстве подчеркнули, что Баку, в свою очередь, не наносит ударов по гражданской инфраструктуре, а ведёт огонь лишь по позициям армянских незаконных вооружённых формирований.

Об очередных обстрелах на армяно-азербайджанской границе заявили и в Минобороны Армении. В ведомстве подчеркнули, что огонь был подавлен в результате ответных действий армянской стороны.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение с участием России, достигнутое в ночь на 10 ноября 2020 года.