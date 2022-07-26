Ереван и Баку готовят встречу Пашиняна и Алиева

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Никол Пашинян и Ильхам Алиев

Официальные представители Армении и Азербайджана ведут переговоры о проведении встречи лидеров двух стран, сообщает ТАСС со ссылкой на главу комиссии по внешним связям парламента Армении Эдуарда Агаджаняна. По его словам, конкретные сроки такой встречи при этом назвать затруднительно.

Насколько я знаю, ведутся переговоры для проведения встречи лидеров [Армении и Азербайджана], но конкретные сроки назвать не могу, — заявил Агаджанян.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал прошедшую 16 июля встречу глав МИД Азербайджана и Армении первым шагом к переговорам по мирному договору. В телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном он заявил, что Баку уже сформировал комиссию для проведения мирных переговоров и ожидает аналогичного шага от Еревана.

Блинкен в свою очередь заявил о поддержке Вашингтоном нормализации отношений между республиками и дал позитивную оценку встрече глав МИД. Он также отметил, что США готовы к открытию транспортного сообщения с Азербайджаном и Арменией и оказанию технической поддержки в данной области.