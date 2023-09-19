Эрдоган заявил, что Россия не оставит Крым

Фото: IMAGO/Hindustan Times/Global Look Press

Реджеп Тайип Эрдоган

Заставить Россию покинуть Крым невозможно, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью американскому телеканалу PBS. По его словам, он уже разговаривал по этому поводу с президентом России Владимиром Путиным еще в 2014 году, но уговоры не увенчались успехом.

Еще в 2014 году у меня были определенные дискуссии и переговоры с президентом Путиным по поводу Крыма. И мои рассуждения не увенчались успехом. <...> И я думаю, что в настоящее время это тоже не удастся, — сказал Эрдоган.

Также турецкий лидер заявил, что конфликт на Украине закончится не скоро. При этом Путин, по его словам, выступает за скорейшее его окончание.

Ранее сообщалось, что Турция стала основным покупателем угля, добытого в новых российских регионах. С февраля по июль 2023 года республика импортировала свыше 160 тысяч тонн на $14,3 млн. За это время в Турцию поставили твердое топливо по меньшей мере 10 производителей. Данные свидетельствуют о том, что Турция была крупнейшим направлением экспорта угля из этих регионов. На ее долю пришлось 95% поставок за указанный период.

Перед этим западные СМИ заявляли, что Турция и Россия приостановили строительство газового хаба для поставок топлива в Европу якобы из-за разногласий между Москвой и Анкарой. Однако в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заявили, что страны Запада активно распространяют фейки.