Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его его французский коллега Эммануэль Макрон не обладает квалификацией главы государства, передает газета Star. По его словам, у него состоялось много встреч с политиком на международном уровне, но лидер Франции был «не честен».

Человек, который стоит во главе Франции, не обладает квалификацией, чтобы быть главой этого государства <...> Где нет честности, там нет и доверия. Конечно, в мире есть много таких лидеров. К сожалению, они игнорируют Турцию в отношениях с Грецией в Средиземноморье и вступают с ней в разные отношения, — заявил Эрдоган.