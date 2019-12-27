https://static.news.ru/photo/67852ac6-28bd-11ea-8133-fa163e074e61_660.jpg Фото: Recep Tayyip Erdoğan/twitter.com

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокатился на первом электрокаре турецкого производства. Презентация модели прошла в городе Гебзе провинции Бурса на северо-западе страны.

Трансляцию церемонии вёл телеканал NTV.

Более 100 турецких инженеров работали над проектом. Это полностью отечественная разработка, никаких иностранных лицензий нет. В районе города Гемлик провинции Бурса будет создан новый завод, — заявил Эрдоган.

По его словам, к 2022 году по всей Турции будет готова инфраструктура станций для зарядки аккумуляторов, а продажи могут стартовать и до 2022 года.

Инвестиции в проект составят 22 миллиарда долларов, процесс вложения займёт 13 лет. Инициативная группа «Турецкие автомобили» планирует производить 175 тысяч автомобилей пяти моделей в год.

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