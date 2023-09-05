Гутерриш предложил вернуть РФ в зерновую сделку в обход подключения к SWIFT Эрдоган: ООН предложила вернуть РФ в зерновую сделку в обход подключения к SWIFT

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Антониу Гутерриш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил механизм посредничества для участия России в зерновой сделке, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По словам политика, он не предусматривает прямого подключения к SWIFT, передает ТАСС.

Совсем недавно, 28 августа, генеральный секретарь ООН Гутерриш в направленном им письме предложил механизм посредничества, который не будет прямым [подключением к] SWIFT, как хотят русские, а будет производным от транзакции через SWIFT, — заявил Эрдоган.

Он напомнил, что в настоящее время российские банки не подключены к системе SWIFT из-за санкций, и президент России Владимир Путин настаивает на подключении к системе SWIFT Россельхозбанка.

Ранее источник в политических кругах Анкары заявил, что шансы на возобновление зерновой сделки на прежних условиях крайне малы. По его словам, ООН не может гарантировать России снятие всех ограничений, поскольку США в этом не заинтересованы.

В МИД России ранее перечислили пять «системных проблем», которые необходимо устранить для возврата Москвы к зерновому соглашению: переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок в РФ сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, отмена ограничений на страхование и перестрахование, снятие запрета на доступ в порты, восстановление работы аммиакопровода Тольятти — Одесса и разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.