Эрдоган пригрозил начать новую операцию на севере Сирии

https://static.news.ru/photo/c411f1ca-0580-11eb-8bae-fa163e074e61_660.jpg Реджеп Тайип Эрдоган Фото: XinHua/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал начать новую военную операцию в Сирии, если курдские формирования не покинут север республики.

Политик напомнил, что Анкара, разрушив террористический коридор, который пытались построить вдоль Турции, показала, что «сирийские братья не одиноки».

Террористические зоны, которые всё ещё существуют в Сирии, либо должны быть очищены, как нам было обещано, либо мы придём и сделаем это сами, — отметил глава государства, выступая в режиме видеоконференции на открытии водохранилища в провинции Хата.

По его словам, Турция не потерпит шагов, которые могут привести к «гуманитарной катастрофе» в сирийском Идлибе, передаёт РИА Новости.

Власти Турции проводили операцию «Источник мира» на северо-востоке Сирии с 9 октября 2019 года. Целями кампании Анкара называет борьбу с террористами и создание буферной зоны безопасности, где смогут разместиться беженцы. Основным противником турецких военных в регионе стали курдские военизированные формирования.

Как писал NEWS.ru, Германия допустила, что поддержит инициативу Турции по созданию поселений для беженцев в северной части Сирии. Соответствующее заявление прозвучало в ходе визита канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Стамбул. С дипломатической точки зрения, эксперты называют это победой президента Реджепа Тайипа Эрдогана, однако, реализация инициативы всё равно выглядит неоднозначно как в юридическом, так и в финансовом плане.